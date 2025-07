Retegui in Arabia cifre da record | le 5 cessioni più onerose nella storia dell’Atalanta

Il trasferimento di Retegi in Arabia segna un nuovo capitolo nella storia dell’Atalanta, con cifre da record che testimoniano il valore crescente del club e delle sue cessioni più onerose. Il business costruito dalla famiglia Percassi ha trasformato l’Atalanta in un esempio di sostenibilità e successo nel calcio italiano, aprendo le porte a nuove opportunità e sfide. Scopriamo insieme le cinque cessioni più costose della storia bergamasca, simbolo di un percorso vincente e innovativo.

L’attaccante italo argentino è pronto per la sua nuova avventura in Saudi Pro League: rivivi le 5 cessioni più onerose nella storia della Dea (Ansa) – Calciomercato.it Il business costruito dalla famiglia Percassi con l’Atalanta è diventato un esempio per numerose realtà calcistiche negli ultimi anni. Il club bergamasco ha fatto della sostenibilità, attraverso cessioni memorabili, il modus operandi per rinforzarsi ogni anno sempre di più. E anche davanti a certi addii, ritenuti da tutti determinanti per il crollo della squadra, la società ha tirato fuori l’ennesimo asso nella manica ed è ripartita più forte di prima. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Retegui in Arabia, cifre da record: le 5 cessioni più onerose nella storia dell’Atalanta

In questa notizia si parla di: cessioni - onerose - storia - retegui

Calhanoglu, aria di addio: le 5 cessioni più onerose nella storia dell’Inter - Calhanoglu sembra ormai pronto a lasciare Milano, segnando un possibile addio all'Inter. Ma questa non è l’unica volta che il club nerazzurro ha dovuto affrontare cessioni costose: ripercorriamo insieme le cinque operazioni più onerose della storia interista, tra successi, sorprese e questioni di bilancio.

Atalanta, le cessioni record nella storia. CLASSIFICA; Retegui in Arabia, cifre da record: le 5 cessioni più onerose nella storia dell’Atalanta; Atalanta, Retegui non è il re delle plusvalenze: la Top 10.

Retegui in Arabia, cifre da record: le 5 cessioni più onerose nella storia dell’Atalanta - L’attaccante italo argentino è pronto per la sua nuova avventura in Saudi Pro League: rivivi le 5 cessioni più onerose nella storia della Dea Retegui in Arabia, cifre da record: le 5 cessioni più ... Segnala calciomercato.it

Retegui all'Al-Qadsiah, settima cessione più costosa in Serie A: anche il Napoli in top 10 - La cessione del capocannoniere della Serie A e della Nazionale italiana all’Al Qadsiah, fru ... Riporta msn.com