Retegui e Kean potrebbero giocare entrambi in Arabia | perché questo è un rischio per l'Italia di Gattuso

L'eventuale trasferimento di Retegui e Kean in Arabia potrebbe scuotere le sorti della Nazionale Italiana, creando incertezza e sfide per Gattuso nel preparare la squadra ai prossimi Mondiali. Un cambiamento di questo tipo non è solo una scelta di carriera, ma potrebbe influenzare profondamente la competitività e l'armonia del team azzurro. Scopriamo insieme quali sono i rischi e le ripercussioni di questa possibile decisione.

In Francia denigrano il calcio italiano: “La commedia dell’arte, stadi vergognosi, Retegui e Kean fatti passare per crack” - La recente sconfitta dell'Inter in finale di Champions League ha sollevato un polverone in Francia, con critiche al calcio italiano che fanno eco a un dibattito più ampio su prestazioni e aspettative.

Ma basta prendere in giro la gente: i bimbi si affezionano (giustamente), i grandi ci credono (velo pietoso). Desiderava talmente tanto, Retegui, di giocare in Italia che dopo solo due anni va in Arabia? Vai su Facebook

