Replica La Promessa in streaming puntata 11 luglio 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 11 luglio 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Pelayo e il piano contro Catalina. Pelayo confessa a Ricardo di aver segretamente aiutato Catalina a raggiungere Rómulo in carcere. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

La Promessa anticipazioni 12 luglio, Manuel e Jana costretti a restare alla tenuta: sono senza soldi - Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4, Manuel confessa a Jana di non avere più le risorse per costruirsi una vita fuori dalla tenuta. Si legge su msn.com