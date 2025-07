Replica La forza di una donna in streaming puntata del 11 luglio | Video Mediaset

Non perdere l'appuntamento di oggi con "La forza di una donna" (Kad?n), la soap turca che racconta coraggio, amore e sfide quotidiane. Nella puntata del 11 luglio, i sintomi di Bahar si fanno sempre piĂą preoccupanti, coinvolgendo tutta la famiglia. Jale si trova divisa tra il silenzio e la veritĂ , lasciandoci con il fiato sospeso. Scopri come si svilupperĂ questa intensa vicenda: guarda il video Mediaset!

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 11 luglio – con la soap turca La forza di una donna  ( Kad?n ). Nella puntata odierna I sintomi dell’anemia di Bahar non fanno che peggiorare e diventano evidenti anche agli occhi dei suoi figli, che cominciano a preoccuparsi per lei. Jale è combattuta, perchĂ© non sa se sia il caso di comunicare a Enver, Hatice e Sirin le condizioni di salute di Bahar. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La forza di una donna in streaming, puntata del 11 luglio | Video Mediaset

