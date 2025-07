Renzusconi

Renzi è un Berlusconi che non ce la fa più a mantenere il passo tra critiche, polemiche e alleanze che si sgretolano. La crisi sembra profilarsi all’orizzonte, con ripercussioni che potrebbero scuotere anche i vertici editoriali e politici. In questo scenario turbolento, ogni mossa diventa fondamentale per definire il futuro di una leadership ormai sotto pressione. Ma come evolverà questa intricata vicenda?

Renzi non ha digerito le critiche di Piersilvio Berlusconi che di lui ha detto: “Non ha mordente, ha perso credibilità”. E ha interrotto i rapporti con la Mondadori che pubblicava i suoi libri. Vera Corsini via email Gentile lettrice, temo un’ondata di suicidi tra i vertici della Mondadori: se ne va il Cervantes dei mulini a vento, il Dante dell’inferno tragicomico, l’Omero della balla pindarica. La verità è che Renzi è un Berlusconi che non ce l’ha fatta. Né a diventare ricco come lui né a sparare panzane come lui. Ok, incassa bei soldi, ma la cifra che lui raccoglie in un anno Berlusca la guadagnava in un giorno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

In questa notizia si parla di: renzusconi - berlusconi - mondadori - renzi

