Rensch in anticipo a Trigoria | l’olandese si allena da solo – VIDEO

Davide Rensch si distingue ancora prima del raduno ufficiale. L'olandese, infatti, ha deciso di anticipare tutti e si è presentato già da alcuni giorni a Trigoria per allenarsi in totale autonomia. Un gesto che dimostra grande determinazione e impegno verso la nuova stagione, lasciando intuire quanto sia motivato a dare il massimo fin dai primi giorni di preparazione. La sua dedizione sarà senza dubbio un'arma in più per la squadra.

Devyne Rensch ha deciso di anticipare tutti. In attesa del raduno ufficiale previsto per sabato 13 luglio, il terzino olandese si è presentato con qualche giorno d’anticipo al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ per iniziare a lavorare in vista della nuova stagione. Già da alcuni giorni, infatti, Rensch si sta allenando in solitaria sui campi di Trigoria, tagliandosi volontariamente le ferie per farsi trovare pronto al primo allenamento con Gian Piero Gasperini. Una scelta che conferma la grande determinazione dell’ex Ajax, pronto a ritagliarsi un ruolo centrale nella nuova Roma che sta nascendo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Rensch in anticipo a Trigoria: l’olandese si allena da solo – VIDEO

