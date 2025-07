Rendicontazione Esg un seminario di Cna a Cesena spiega come passare dalla teoria alla pratica

Sei pronto a scoprire come trasformare le normative ESG in opportunità concrete per la tua impresa? Con l’evoluzione delle normative europee, anche le PMI devono affrontare questa sfida, soprattutto se fanno parte di filiere più grandi. Cna Forlì-Cesena organizza un seminario imperdibile, “Esg: dalla teoria alla pratica”, per guidarti passo dopo passo verso una rendicontazione efficace e strategica. Non perdere questa occasione: l’innovazione è alla tua portata!

Con l’evoluzione delle normative europee, anche le piccole e medie imprese saranno coinvolte nei processi di rendicontazione Esg, soprattutto se fanno parte della filiera di grandi aziende. Per supportarle in questa nuova sfida, Cna Forlì-Cesena organizza un seminario sul tema “Esg: dalla teoria. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

