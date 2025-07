Renato Veiga fa ‘riscoprire’ la nostalgia dei tifosi della Juventus | quel siparietto con Yildiz non è passato inosservato – FOTO

Renato Veiga ha riscoperto la nostalgia dei tifosi della Juventus con un commento ironico sulla foto di Kenan Yildiz, riaccendendo ricordi e emozioni passate. La sua battuta, semplice ma efficace, ha creato un collegamento immediato con i sentimenti più belli legati ai colori bianconeri. In un mondo sempre più digitale, anche le piccole interazioni possono risvegliare grandi passioni: e questa è solo l’inizio di una nuova avventura emozionante.

Renato Veiga ha commentato una foto di Kenan Yildiz e ha fatto riscoprire tutta la nostalgia ai tifosi della Juve – FOTO. La carrellata di fotografie pubblicata da Kenan Yildiz su Instagram ha attirato tanti commenti, ma su uno vogliamo concentrarsi e si sono anche concentrati i tifosi della Juventus. Quello di Renato Veiga: il difensore portoghese ha scritto 'Spiegami la slide 10 perfavore', ma tanto è bastato per far provare nostalgia al popolo bianconero. Non è stato digerito ancora, infatti, il suo mancato riscatto e dunque il suo ritorno al Chelsea dopo il prestito a Torino. Il futuro di Renato Veiga è uno dei nodi che il Chelsea dovrà sciogliere in questa finestra di mercato.

Renato Veiga e quel siparietto con Yildiz diventato virale.

