Remco Evenepoel | Un peccato il ritiro di Cattaneo ma è stata fatta la scelta giusta

Remco Evenepoel dimostra ancora una volta la sua determinazione e talento, conquistando un brillante sesto posto alla settima tappa del Tour de France 2025. La gara, lunga 197 km tra Saint Malo e Mur de Bretagne, ha messo alla prova anche i più forti, e il suo ritiro di Cattaneo rappresenta sicuramente un peccato. Tuttavia, la scelta di concentrarsi sulla corsa si rivela vincente: una strategia che potrebbe portare grandi risultati nelle prossime tappe.

Remco Evenepoel ha strappato la sesta posizione in occasione della settima tappa valida per il Tour de France 2025, frazione che ha visto un percorso di 197 km con partenza da Saint Malo ed arrivo Mur de Bretagne (Guerlédan). Una prestazione molto dura per il corridore in forza al la Soudal Quick-Step, costretto ad un pit-stop a poco meno di 30 km dall’arrivo ma molto bravo a rientrare velocemente nel gruppo, cedendo il passo al solidissimo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), a Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), oltre che a Oscar Onley (Team Picnic PostNL9, Felix Gill (Decathlon AG2R LA Mondiale Team) e Matteo Jorgenson (Team Visma-Lease a Bike). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Remco Evenepoel: “Un peccato il ritiro di Cattaneo, ma è stata fatta la scelta giusta”

