Reja | Fossi il Napoli punterei su Nunez

Se fossi il Napoli, punterei su Nunez: un attaccante giovane, concreto e con grande potenziale. Edy Reja analizza le sfide di mercato e le trattative complesse come quella di Osimhen, sottolineando l’importanza di scelte mirate per mantenere alta la competitività della squadra. In un contesto dove ogni decisione conta, la strategia del club potrebbe fare la differenza: e voi, quale sarà la mossa vincente?

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte durante Forza Napoli Sempre. Queste le sue parole: “La trattativa Osimhen ovviamente è complessa. Pensavo che si chiudesse ieri per volontà del Galatasaray, mi sa che si andrà avanti ancora. Con Osimhen non c’è mai nulla di scontato. Non è un’operazione facile, De Laurentiis ha avuto qualche problema in precedenza col Galatasaray vorrà chiarire bene tutti gli aspetti. Il presidente è molto abile su questi aspetti, fossi nei tifosi sarei per questo tranquillo. Ndoye? Secondo me il Bologna deve prima trovare il sostituto adeguato e poi aprirà alla cessione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Reja: “Fossi il Napoli punterei su Nunez”

