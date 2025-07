Regionali Veneto la Lega incontra imprese e categorie economiche

In vista delle imminenti elezioni regionali, la Liga Veneta intensifica il dialogo con imprese e categorie economiche, dimostrando un impegno concreto per ascoltare e rispondere alle esigenze del territorio. Lunedì 14 luglio alle 18.00, presso la Sala Civica Barbarani di San Bonifacio (VR), si terrà un importante incontro dedicato a imprenditori, associazioni di categoria e del terzo settore. Saranno presenti figure di rilievo che contribuiranno a plasmare un futuro più sostenibile e competitivo per il Veneto.

In vista delle elezioni regionali d'autunno, prosegue il percorso di ascolto della Liga Veneta. Lunedì 14 luglio alle ore 18.00, presso la Sala Civica Barbarani di San Bonifacio (VR), si terrà un incontro dedicato a imprese, associazioni di categoria e terzo settore.

