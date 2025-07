Regionali Marche Acquaroli a Pesaro Voto? Sono ottimista

In un clima di rinnovato entusiasmo, le regionali nelle Marche si avvicinano con grande aspettativa. Pesaro, storica roccaforte del centrosinistra, si prepara a un duello cruciale tra Matteo Ricci e Francesco Acquaroli, entrambi pronti a scrivere il prossimo capitolo politico della regione. Con una campagna vibrante e un clima di sfida, l’ottimismo è palpabile: questa partita potrebbe riservare sorprese e segnare un nuovo corso per le Marche.

Pesaro, 11 luglio 2025 – Matteo Ricci ad Ancona, Francesco Acquaroli a Pesaro, nella tana del lupo, la roccaforte rossa del Pd della quale lo sfidante dem è stato sindaco per dieci anni, prima di spiccare il volo verso il parlamento europeo. Nella partita a scacchi delle regionali d’autunno, il governatore a caccia del bis muove sulla seconda cittĂ delle Marche, pingue bacino elettorale dell’opposizione, dove mercoledì 23 luglio chiamerĂ alla mobilitazione il popolo del centrodestra per un bis dell’evento di debutto all’Eurosuole Forum di Civitanova. Lo slogan è lo stesso, “PiĂą Marche!”, identico il format – carrellata dei maggiorenti del centrodestra, testimonianze e il discorso del governatore –, location l’anfiteatro del parco Miralfiore (ore 19). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Regionali Marche, Acquaroli a Pesaro. “Voto? Sono ottimista”

