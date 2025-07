Regionali Fdi ‘avverte’ alleati | no bandierine o prendiamo tutto

In vista delle imminenti elezioni regionali, Fratelli d’Italia lancia un chiaro messaggio agli alleati: niente bandierine o prese di posizione di forza. La priorità è evitare giochi di potere che possano minare l’unità e la strategia comune. Per il partito di Meloni, il vero obiettivo è costruire un fronte compatto, poiché nelle quote di rappresentanza come nel “Manuale Cencelli”, il peso dei numeri domina.

Napoli, 11 lug. (askanews) – Che il riferimento sia al “pallottoliere”, al “Monopoli” o alla Bibbia delle spartizioni – il “Manuale Cencelli” – il ragionamento per Fratelli d’Italia non cambia: nella scelta dei candidati alle prossime regionali gli alleati evitino prove di forza perché, se il piano della discussione diventa quello dei numeri, i meloniani potrebbero tranquillamente rivendicare di fare l’asso pigliatutto. Lo dice, più esplicitamente di quanto già fatto in passato, il responsabile Organizzazione, Giovanni Donzelli. Complice anche la presenza a Napoli per la seconda giornata della kermesse organizzata da Ecr, e l’imminente voto che coinvolgerà la Campania, ci vuole poco perché il focus della discussione da migranti e Mediterraneo – temi dei panel – scivoli verso il grande nodo gordiano che aspetta il centrodestra al giro di boa della legislatura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

