Reggio Emilia | ristorante abusivo in casa sequestrati 700 chili di cibo

Un’indagine lampo dei carabinieri di Parma ha portato alla luce un vero e proprio ristorante etnico clandestino nel cuore di Reggio Emilia, sequestrando 700 chili di alimenti potenzialmente pericolosi. Un’operazione che mette in evidenza i rischi di attività abusive senza controlli sanitari e commerciali. Questa scoperta sottolinea l’importanza della tutela della sicurezza alimentare e delle normative vigenti per proteggere cittadini e consumatori.

Reggio Emilia, 11 luglio 2025 - Un appartamento trasformato in ristorante etnico, senza alcuna autorizzazione sanitaria o commerciale. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas di Parma durante un’ispezione condotta nei giorni scorsi a Reggio Emilia, insieme ai colleghi della compagnia locale, alla Polizia locale e ai tecnici del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl. All’interno dell’abitazione, adattata a tutti gli effetti a locale di somministrazione con una sala da pranzo da una ventina di coperti, sono state rinvenute attrezzature professionali per la conservazione e la preparazione degli alimenti, come armadi frigoriferi e congelatori a pozzetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia: ristorante abusivo in casa, sequestrati 700 chili di cibo

