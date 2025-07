Red Dead Redemption 2 | è in arrivo la versione next-gen? Un nuovo indizio alimenta le speranze dei fan

Dopo anni di attesa e rumors infuocati, la community di Red Dead Redemption 2 si sente nuovamente vibrante di speranza. Un nuovo indizio proveniente dalla pagina ufficiale di Rockstar Games, dedicato alla “migrazione online”, ha riacceso le voci di un possibile arrivo della versione next-gen. Questa novità potrebbe segnare un passo importante per l’universo di Arthur Morgan, alimentando sogni di un’avventura rinnovata su console di ultima generazione. La domanda ora è: quando sarà realtà ?

Dopo anni di attesa, false partenze e rumor rimasti sospesi nel vuoto, i fan tornano a sognare circa l'arrivo della versione next-gen di Red Dead Redemption 2. A riaccendere le speranze è stato l'aggiornamento della pagina ufficiale di supporto di Rockstar Games, che ha introdotto una voce dedicata alla "migrazione online". Si tratta di un'opzione già vista in passato con GTA V, utilizzata per trasferire progressi e salvataggi tra generazioni di console, suggerendo dunque l'arrivo imminente di una versione ottimizzata per hardware più recenti. Ad avvalorare questa ipotesi è anche l'insider Nate the Hate, noto nel panorama dei leak videoludici, che ha rilanciato l'idea di un porting su PS5, Xbox Series X|S e persino Nintendo Switch 2, in uscita tra fine estate e inizio autunno 2025.

