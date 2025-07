record bitcoin in attesa della legislazione di favore promessa da trump

Il prezzo di Bitcoin ha raggiunto nuovi record, superando i 118mila dollari e riflettendo un forte entusiasmo tra gli investitori. Con un aumento del 25% da inizio anno, la criptovaluta più famosa sta guidando un fervore che coinvolge anche Ethereum, Solana e Dogecoin. Questo rally si spiega in attesa di una possibile legislazione favorevole promessa dall’amministrazione Trump, che potrebbe ridefinire il futuro delle valute digitali. La scena è pronta a sorprendere ancora di più.

Il prezzo di Bitcoin ha superato i 118mila dollari (100mila euro) toccando un nuovo massimo storico. Da inizio anno la criptovaluta più diffusa ha guadagnato il 25%. Partita a 93mila dollari, è scesa ad un minimo di 75mila lo scorso aprile, salvo poi recuperare, ed oltre, il terreno perduto. Il movimento rialzista sta coinvolgendo anche le monete digitali minori come Ethereum, Solana o il memecoin Dogecoin. Il movimento si spiega soprattutto con le attese per quella che il partito repubblicano statunitense ha definito la “settimana delle criptovalute” e che si apre il 14 luglio. Sarà esaminato il “Genius act”, una legislazione molto favorevole per il settore e, in particolare, per le stable coin, e che ha ricevuto un ingente sostegno da parte delle lobby del comparto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it