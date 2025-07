Reazione a catena insulti per le Uscio e bottega | Non ci arrivano

Una nuova puntata di "Reazione a Catena" mette in evidenza la sorprendente ignoranza dei concorrenti, questa volta riguardo al celebre colonnello Bernacca. Un episodio che ha lasciato i telespettatori sbigottiti, dimostrando ancora una volta come la cultura generale sembri scomparire davanti a un quiz show. In un’epoca in cui l’informazione abbonda, la domanda sorge spontanea: quanto conosciamo davvero il nostro passato e le figure iconiche che hanno segnato la nostra storia?

Un nuovo esempio di crassa ignoranza sconvolge i telespettatori di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Qualche puntata fa gli appassionati erano rimasti sconvolti dai concorrenti che non conoscevano lo scrittore Andrea Camilleri, l'autore della saga del commissario Montalbano. Giovedì sera tocca invece al mitico colonnello Bernacca, l'uomo che per anni e anni ha fornito le previsioni del tempo in tv agli italiani. Protagoniste dello svarione le nuove campionesse, le Uscio e bottega, capaci di battere le Pari e Patta dopo il primo spareggio di questa edizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Reazione a catena, insulti per le Uscio e bottega: "Non ci arrivano"

