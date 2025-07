Real Madrid il problema più grave non è il 4-0 del Psg ma la situazione di Rodrygo In Brasile si fa riferimento a un grosso problema personale

Il Real Madrid si confronta con sfide più profonde di una semplice sconfitta, tra problemi personali di Rodrygo e le pressioni di un campionato sempre più competitivo. Dopo il pesante 4-0 contro il PSG, emergono interrogativi sul futuro dei blancos e sulla capacità di Xabi Alonso di rimettere in carreggiata la squadra. Oggi il Real sembra…

Real Madrid, dove stanno i problemi in casa dei blancos considerando la sconfitta? Le ultime Madrid, abbiamo un problema. O meglio, Xabi Alonso ne ha uno immediato (dimostrare che il ko al Mondiale per Club è solo un episodio) e un altro di non facile risoluzione, riguardante una della delle stelle. Oggi il Real sembra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Real Madrid, il problema più grave non è il 4-0 del Psg ma la situazione di Rodrygo. In Brasile si fa riferimento a un grosso problema personale

In questa notizia si parla di: realmadrid - problema - grave - situazione

Siamo in LIVE per commentare il post partita di Real Madrid-Juventus! #juventusnews24 #realmadridjuve #machepartitahaivisto #juve #mondialeperclub Vai su Facebook

Strana linea notata sulla maglia del Real Madrid 25-26; E’ un Real Madrid da sistemare: i problemi che Ancelotti deve risolvere per riportare la squadra in carreggiata; Mbappé ricoverato in ospedale durante il Mondiale per Club per gastroenterite: cosa è successo.

Real Madrid, il problema più grave non è il 4-0 del Psg ma la situazione di Rodrygo. In Brasile si fa riferimento a un grosso problema personale - Real Madrid, dove stanno i problemi in casa dei blancos considerando la sconfitta? Da calcionews24.com

Real Madrid, nuovi problemi per Alaba. Starà fuori due mesi per un infortunio al soleo - Non sembra voler conoscere pace la situazione legata a David Alaba, difensore del Real Madrid e della Nazionale austriaca. Lo riporta tuttomercatoweb.com