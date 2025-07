Re Papa e adesso Superman | non c’è kryptonite che tenga a freno Donald Trump

Re, Papa e adesso Superman: non c’è dubbio che la strategia comunicativa di Donald Trump continui a sorprendere e dividere l’opinione pubblica. Con un’immagine che lo vede nei panni del celebre supereroe, il presidente statunitense dimostra ancora una volta come il suo approccio sia capace di catturare l’attenzione e alimentare il dibattito. Ma fino a quando questa tattica si rivelerà efficace? La risposta dipende dalla reazione dei cittadini e dei media.

Re di New York, Papa e, da alcune ore, anche Superman. Gli account social ufficiali della Casa bianca hanno pubblicato un’immagine del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei panni del più noto dei supereroi. Gli utenti dei social media, come al solito, si sono divisi. Ma la strategia comunicativa e politica del presidente Usa Donald Trump è da sempre controversa, risultando però pervasiva e dirompente. (X FOTO) – Notizie.com Così, complice l’uscita al cinema dell’ennesimo reboot di Superman, il celebre personaggio del Dc Universe, e dopo l’ennesima settimana che a causa dei dazi lo hanno visto protagonista sulla scena mondiale, il tycoon si è mostrato vestito di blu e rosso come il più famoso dei supereroi. 🔗 Leggi su Notizie.com