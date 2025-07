Re non rientra dalla passeggiata | si cerca don Angelo Pargoletti

Una giornata di preghiera si è trasformata in una ricerca urgente: don Angelo Pargoletti, sacerdote della parrocchia di San Magno Legnano, è scomparso dopo aver lasciato il santuario di Re. Il suo allontanamento, avvenuto questa mattina, ha mobilitato le forze di soccorso e la comunità locale, che ora sperano in un lieto ritorno. La sua assenza preoccupa tutti, ma la speranza resta viva: don Angelo sarà presto ritrovato sano e salvo.

Si è allontanato per una passeggiata ma non ha più fatto rientro. Ricerche in corso per don Angelo Pargoletti, sacerdote della parrocchia prepositurale di San Magno Legnano, che questa mattina, venerdì 11 luglio, si è allontanato dal santuario di Re dopo aver celebrato messa. Don Angelo, 83. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: angelo - passeggiata - pargoletti - rientra

Re, non rientra dalla passeggiata: si cerca don Angelo Pargoletti.

Re, non rientra dalla passeggiata: si cerca don Angelo Pargoletti - Ricerche in corso per don Angelo Pargoletti, sacerdote della parrocchia prepositurale di San Magno Legnano, che questa mattina, ... Secondo novaratoday.it

Don Angelo Pargoletti, sarcedote legnanese si perde nei boschi a Re: ritrovato e soccorso - Il sacerdote di 82 anni, residente nella parrocchia San Magno, era in vacanza in questi giorni in Val di Gezzo ed oggi è uscito per una passeggiata ... Segnala legnanonews.com