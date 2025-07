Razzo di Israele su dei civili in fila a un centro medico | 15 morti tra cui 10 bambini

Un attacco devastante scuote Gaza: dieci bambini e altri civili innocenti sono stati tragicamente uccisi in un colpo di razzo israeliano davanti a una clinica pediatrica. Questa atroce tragedia mette in luce ancora una volta il dramma umanitario che si svolge quotidianamente in questa regione martoriata. La comunitĂ internazionale si interroga su come fermare questa spirale di violenza e garantire la protezione dei civili.

Almeno 15 persone, tra cui 10 bambini e due donne, sono state uccise giovedì in un attacco israeliano davanti a una clinica pediatrica a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Le vittime erano in fila per ricevere cure mediche e integratori alimentari presso il presidio dell’ong statunitense Project Hope. Il bombardamento è avvenuto poco prima dell’apertura della struttura, all’incrocio di Altayara. Secondo i soccorritori e i testimoni, il razzo, probabilmente lanciato da un drone, ha colpito direttamente il gruppo di donne e bambini in attesa. Otto minori sono stati trasferiti in terapia intensiva all’ospedale al-Aqsa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Razzo di Israele su dei civili in fila a un centro medico: 15 morti tra cui 10 bambini

In questa notizia si parla di: razzo - fila - centro - bambini

Israele Hamas, le news sulla guerra. Cnn: “Uccisi a Gaza bambini in fila in centro sanitario” Vai su X

Il suono della tregua che non arriva sono gli strilli dei bambini feriti di Deir Al Balah. Sono i lamenti delle mamme che aspettavano sotto un albero l’apertura della clinica per l’infanzia del “Project Hope” dove ieri mattina davano anche latte in polvere per i maln Vai su Facebook

Gaza, un razzo dell’Idf fa strage di bimbi: erano in fila con le madri alla clinica pediatrica; Vola Ariane 6, lo spazio europeo di nuovo in prima fila VIDEO; Vega, i primi 10 anni del razzo dei record: da “Fratelli d'Italia” cantato nella giungla ai nuovi modelli.

Uccisi dal razzo di Hezbollah in un campo da calcio: morti 12 bambini ... - Uccisi dal razzo di Hezbollah in un campo da calcio: morti 12 bambini, il più piccolo aveva 10 anni Il tragico bilancio dopo l’attacco su Majdal Shams continua a crescere. unionesarda.it scrive

Razzo su campo di calcio, strage di bambini in Golan. Faro su ... - MSN - è il razzo di fabbricazione iraniana lanciato sul campo da calcio sabato pomeriggio intorno alle 17. Scrive msn.com