Ravezzani | L’Inter ha messo all’indice Calhanoglu per mezzo di Marotta Se ora il Galatasaray dice di no la brutta figura la fa lui

Il mercato dell'Inter resta in fermento: dopo le parole di Ravezzani, l'ombra di Calhanoglu e la trattativa con il Galatasaray diventano protagonisti. Se ora il club turco cambia versione, la figura di Marotta potrebbe uscire indebolita. La vicenda si infittisce e il futuro del centrocampista turco sembra ancora tutto da scrivere, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi sorprendenti.

Le parole di Ravezzani sull’attuale situazione di Marotta e del calciomercato Inter: le ultime sulla cessione di Calhanoglu al Galatasaray. Il futuro di Hakan Calhanoglu sembra destinato a rimanere all’Inter, almeno per il momento. Il centrocampista turco, reduce da una stagione ad altissimi livelli in Serie A, non si muoverà verso il Galatasaray, club che aveva provato ad avviare una trattativa con la dirigenza nerazzurra. L’incontro tra le parti non ha prodotto risultati: la proposta economica dei turchi è stata considerata troppo bassa, ben lontana dalla valutazione reale del regista classe 1994. 🔗 Leggi su Internews24.com