Ravenna noir | visita guidata nei luoghi degli storici delitti della città

Scopri Ravenna come non l’hai mai vista con la nostra visita guidata “Ravenna Noir”: un affascinante viaggio nel lato oscuro della città, tra storie di delitti celebri e misteri irrisolti che hanno segnato la sua storia. Cammina tra i luoghi degli eventi più dibattuti, rivivi le cronache nere di un passato intriso di intriganti segreti e drammi epici. Un’esperienza unica per appassionati di storia e mistero, pronta a svelare i segreti nascosti sotto il sole di Ravenna.

Un tour nella Ravenna Noir, in un viaggio nel tempo attraverso la cronaca nera che ha attraversato la città. Si racconta dei delitti celebri compiuti a Ravenna. Stilicone, il generale dell’imperatore romano Onorio, Odoacre da San Vitale, Sant’Apollinare, i delitti illustri di Teoderico: da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: delitti - ravenna - noir - città

Le Donne di Ravenna: storie di coraggio, intrighi e passioni Un tour affascinante tra i luoghi simbolo di Ravenna per scoprire le storie di donne straordinarie che hanno segnato la città e la storia. Dall’imperatrice Galla Placidia al Monastero di S. Stefano de Vai su Facebook

Ravenna noir: visita guidata nei luoghi degli storici delitti della città; Delitti, misteri e verità: la Padova noir il 7 dicembre 2024; Quelle morti avvolte nel mistero: ecco la Verona noir / Attualità / Home.