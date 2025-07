RAV compilazione questionario scuola dal 14 luglio al 25 settembre Prime indicazioni sul questionario docente NOTA

Dal 14 luglio al 25 settembre, le scuole avranno l'opportunità di completare il questionario RAV, uno strumento fondamentale per valutare e migliorare l'offerta educativa. Con le indicazioni fornite dalla nota ministeriale dell’11 luglio, i docenti saranno guidati nella compilazione del questionario, segnando un passo importante verso una scuola sempre più coinvolgente e trasparente. Scopriamo insieme le novità e le modalità di questa importante attività.

Con nota dell'11 luglio il Ministero dell'istruzione e del merito fornisce indicazioni alle scuole sull'apertura delle funzioni per il questionario scuola nella piattaforma RAV e prime indicazioni per la somministrazione del questionario docente. Vengono inoltre illustrate le novità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

