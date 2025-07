Rare ci racconta i nuovi piani per Sea of Thieves a pochi giorni dopo che la scure di Microsoft ha colpito anche loro

Rare ci svela i suoi ambiziosi piani per Sea of Thieves, in un momento di sfide e trasformazioni per la compagnia. Nonostante le difficoltà , tra cui la chiusura del progetto Everwild, Rare punta a rafforzare il legame con la community attraverso trasparenza e ascolto attivo. Prima di scoprire le novità all’orizzonte, gli sviluppatori condividono riflessioni sul passato recente e sui feedback delle ultime stagioni, annunciando un futuro ricco di sorprese e innovazioni.

Nonostante i recenti tagli da parte di Microsoft, che hanno portato alla chiusura del progetto Everwild, Rare, che si avvicina al suo 40° anniversario, ci racconta di come voglia avvicinarsi alla community con una maggiore trasparenza e continuare ad accoglierne i back. Prima di parlarci delle novità, gli sviluppatori ci raccontano di come abbiamo riguardato all'anno passato e come siano state recepite le ultime Season. E di come, anche ascoltando i back e inserendo nuovi strumenti e contenuti per rinvigorire la player base, non siano riusciti a soddisfare le aspettative dei giocatori in fatto di prestazioni e reattività nei confronti dei cheater.

