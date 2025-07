Rapporto Legambiente Ecomafia 2025 | crescono i reati Business da 9,3 miliardi

Il rapporto Legambiente Ecomafia 2025 svela un incremento preoccupante dei reati ambientali, con un giro d’affari che raggiunge i 9,3 miliardi di euro. La connessione tra corruzione, illegalità e degrado ambientale si fa sempre più stretta, rappresentando una piaga difficile da arginare. Solo con impegno e azioni concrete potremo sperare di contrastare questa emergenza e proteggere il nostro patrimonio naturale.

Corruzione fa rima con ecomafia e ambiente, con un numero sempre maggiore ed impressionante del giro di affari che aumenta in una piaga per la quale non si riesce a trovare una cura. Legambiente ha diffuso ieri, a Palazzo San Macuto, alla presenza di Anna Ascani, vicepresidente della Camera e delle istituzioni dati allarmanti dei . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Rapporto Legambiente, Ecomafia 2025: crescono i reati. Business da 9,3 miliardi

Ecomafia, l'allarme shock di Legambiente sull'Italia: "Nel 2024 commessi oltre 40mila reati contro l'ambiente, ben 111 al giorno"

In Veneto ecomafia e corruzione ambientale sono costantemente presenti: il rapporto - Riguardo all’illegalità ambientale in Veneto rispetto al resto del Paese, i dati mostrano una presenza costante di questi reati tra controllo, persone denunciate e arrestate e sequestri, che contribui ... Scrive padovaoggi.it

Crescono i reati ambientali nel lazio nel 2024, peggiora la provincia di latina secondo il rapporto ecomafia - Il rapporto ecomafia 2025 di Legambiente evidenzia un aumento dei reati ambientali nel Lazio nel 2024, con Roma e Latina tra le province più colpite da abusivismo edilizio, smaltimento illecito di rif ... Riporta gaeta.it