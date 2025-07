Rapporto Ecomafie illegalità ambientale costantemente presente in Veneto

In Veneto, la minaccia dell’ecomafia e della corruzione ambientale resta una realtà quotidiana, come evidenziato dal rapporto Ecomafia 2025 di Legambiente. Questa situazione sottolinea l’urgenza di interventi concreti per proteggere il nostro territorio e preservare il patrimonio naturale. Solo attraverso una maggiore consapevolezza e azioni decise potremo contrastare efficacemente queste forme di illegalità e garantire un futuro sostenibile per tutti.

«In Veneto ecomafia e corruzione ambientale sono costantemente presenti». È questo il breve commento di Legambiente Veneto al rapporto Ecomafia 2025 presentato ieri, 10 luglio, dall'associazione ambientalista nazionale. I dati contenuti nel documento mostrano una forte pressione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

