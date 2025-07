Rapinano due fratelli e ne accoltellano uno | fermati due sedicenni per tentato omicidio

Una notte di violenza scuote Milano: due sedicenni sono stati fermati per tentato omicidio dopo aver aggredito due fratelli, uno dei quali gravemente ferito con un colpo di coltello. L'episodio, avvenuto davanti a una fermata del tram in viale Fulvio Testi, lascia sgomenti cittadini e solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza giovanile nelle strade della cittĂ . La comunitĂ si chiede come prevenire simili tragedie e ripristinare la serenitĂ .

Hanno appena 16 anni. La notte tra martedì e mercoledì avrebbero accoltellato uno psicologo di 32 anni che si trovava davanti a una fermata del tram 31 in viale Fulvio Testi a Milano. La vittima, ancora in gravissime condizioni, era insieme a suo fratello di 37 anni, erano stati a un concerto a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

