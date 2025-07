Rapina una donna fugge e provoca incidente | arrestato

Tempo di lettura: < 1 minuto Nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g., ha rapinato di anello e collana una donna, quindi è fuggito provocando un incidente con diversi ferito, per essere infine arrestato dai carabinieri. È accaduto nel Casertano, sulla strada provinciale Succivo-Marcianise. In manette è finito un 45enne pregiudicato di Caivano, che a bordo di una Panda grigia con targa rubata, con volto coperto da passamontagna e armato di una pistola replica priva di tappo rosso, ha minacciato una 44enne di Gricignano di Aversa, facendosi consegnare i gioielli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rapina una donna, fugge e provoca incidente: arrestato

