Rapina e accoltellamento a Milano | arrestati fratelli 16enni

Una notte di violenza scuote Milano: due 16enni, italiani di seconda generazione di origine magrebina, sono stati arrestati per aver rapinato e accoltellato due fratelli l’8 luglio. La vicenda ha lasciato un segno profondo sulla città, specialmente considerando le condizioni critiche di una delle vittime, ancora in gravissime condizioni. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e dell’integrazione nel cuore pulsante del capoluogo lombardo.

Due 16enni sono stati fermati a Milano per la rapina e l’accoltellamento avvenuti l’8 luglio ai danni di due fratelli. Uno dei due aggrediti, 32 anni, è ancora in condizioni gravissime. I giovani, italiani di seconda generazione e di origine magrebina, sono accusati di rapina aggravata e tentato omicidio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Rapina e accoltellamento a Milano: arrestati fratelli 16enni

