Rapina a mano armata sulla Succivo-Marcianise 45enne arrestato dopo inseguimento e incidente

Una rapina a mano armata sulla strada tra Succivo e Marcianise si è conclusa con l’arresto di un 45enne pluripregiudicato, che ha tentato di fuggire a bordo di un’auto coinvolta in un inseguimento spettacolare. L’uomo, già sotto misura cautelare, aveva colpito con una pistola simulata, ma è stato catturato dopo un rocambolesco incidente. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini.

Un 45enne pluripregiudicato originario di Caivano è stato arrestato dai carabinieri delle stazioni di Gricignano e Sant’Arpino con l’accusa di rapina aggravata e ricettazione. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati analoghi, ha agito a volto coperto e armato di una pistola (risultata poi una replica priva di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Rapina a mano armata sulla Succivo-Marcianise, 45enne arrestato dopo inseguimento e incidente

