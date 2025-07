Ranking FIFA | l’Italia perde due posizioni e scivola all’11° posto

Dopo una serie di risultati altalenanti, l’Italia scivola all’11° posto nel ranking FIFA, perdendo due posizioni a causa della sconfitta in Norvegia. Un ritorno inaspettato fuori dalla top ten che segna un momento di riflessione e rinascita per gli Azzurri, ora chiamati a ritrovare la competitività per risalire la classifica e riconquistare il prestigio perduto. La strada verso il Mondiale si fa più impegnativa, ma il calcio italiano ha sempre scritto grandi pagine di resilienza.

La sconfitta di giugno subita contro la Norvegia porta gli Azzurri dopo quasi cinque anni fuori dalla top ten del Ranking Fifa. Dopo le prime due gare del girone di qualificazione al Mondiale disputate a giugno (sconfitta 3-0 in Norvegia e successo per 2-0 con la Moldova), l’Italia perde due posizioni e scivola all’11° posto del Ranking FIFA. Gli Azzurri escono quindi dopo quasi cinque anni dalla top ten (ottobre 2020), superati dalla Croazia (10ª) e con la Germania (9ª) che guadagna a sua volta una posizione. In testa alla classifica restano i campioni in carica dell’Argentina, seguiti da Spagna e Francia. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: ranking - fifa - italia - perde

C’è una sola nazionale “non classificata” nel Ranking FIFA: ora è tornata finalmente a giocare - Dopo cinque lunghi anni di assenza, l’Eritrea torna a calcare il palcoscenico calcistico internazionale, portando con sé speranza e nuove sfide per il ranking FIFA.

L’Italia perde il posto tra le grandi del Ranking FIFA! Che colpo per gli Azzurri? #FIFA #NazionaleItaliana #CalcioMondiale È un momento di riflessione per la Nazionale italiana, che si ritrova improvvisamente fuori dalla top 10 del Ranking FIFA, un’uscita che f Vai su Facebook

L’Italia perde il posto tra le grandi del Ranking FIFA! Che colpo per gli Azzurri? #FIFA #NazionaleItaliana #CalcioMondiale È un momento di riflessione per la Nazionale italiana, che si ritrova improvvisamente fuori dalla top 10 del Ranking FIFA,… Vai su X

Ranking FIFA: l’Italia perde due posizioni e scivola all’11° posto, in testa c’è sempre l’Argentina; Ranking Fifa, crollo Italia: perde due posizioni ed esce dalla top ten, adesso è 11ª; L’Italia crolla nel ranking Fifa: perde due posizioni ed esce dalla top ten.

Ranking Fifa, crollo Italia: perde due posizioni ed esce dalla top ten, adesso è 11ª - In testa resta l'Argentina, poi Spagna, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda e Belgio ... Lo riporta gazzetta.it

L’Italia è fuori dalla top ten del ranking FIFA. Argentina davanti a Spagna e Francia. Balzo in avanti del Costa Rica - L'Italia nel ranking FIFA è fuori dalla top ten, superata da Germania e Croazia. Riporta mam-e.it