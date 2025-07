Randagismo a Chieti l’assessore Stella | Comune disponibile alla sinergia con Asl e associazioni Necessario un ambulatorio veterinario pubblico

Il randagismo a Chieti rappresenta una sfida complessa, ma l’amministrazione comunale è determinata a trovare soluzioni efficaci. L’assessore Stella ha sottolineato la disponibilità a collaborare con ASL e associazioni per affrontare il fenomeno, evidenziando la necessità di un ambulatorio veterinario pubblico. Solo attraverso sinergie e iniziative condivise potremo migliorare il benessere animale e ridurre il problema in modo duraturo.

«La situazione del randagismo a Chieti è delicata, ma ci stiamo lavorando con costanza». A dirlo è l’assessore alla Tutela del benessere animale, Fabio Stella, che fa il punto sul fenomeno e sulle azioni in corso. «Il quadro che abbiamo ereditato era disastroso: colonie feline numerose, gatti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

