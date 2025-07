Ragazza travolta e uccisa dal suv a Porto Cervo parla la moglie dell’ad Lufthansa | A disposizione delle autorità

Una tragedia scuote Porto Cervo: Vivian Spohr, moglie dell’AD di Lufthansa, si è resa disponibile alle autorità italiane dopo il tragico incidente che ha tolto la vita a Gaia Costa. La sua posizione, affidata agli avvocati Angelo Merlini e Alessandro Vitale, conferma il desiderio di collaborare per chiarire ogni dettaglio di questa drammatica vicenda. Un fatto che ha scosso l’intera comunità e riaperto il dibattito sulla sicurezza stradale.

“La signora Spohr si è posta a completa disposizione dell’autorità giudiziaria italiana per le doverose indagini “: parola degli avvocati Angelo Merlini e Alessandro Vitale, i legali di Vivian Spohr, moglie dell’Ad di Lufthansa. La donna, alla guida del suo suv, martedì 8 luglio ha travolto e ucciso a Porto Cervo la 24enne Gaia Costa sulle strisce pedonali. Le parole dei legali della donna arrivano dalla Germania, dove Vivian Spohr, ora indagata per omicidio stradale, ha fatto ritorno in attesa degli sviluppi investigativi. Disposta intanto l’ autopsia sul corpo della ragazza: verrà eseguita mercoledì 16 luglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it