Raf | Non rifarei Ora o mai più mi hanno fregato Sono pronto per tornare a Sanremo

Raf, il celebre artista di "Self Control", riflette sul suo passato e sulla sua esperienza a "Ora o mai più" con un'amara sincerità: "Non lo rifarei". Rivela come il Festival di Sanremo sia diventato un campo di battaglia tra artisti, lasciando intendere che la gara di fama e visibilità possa spesso oscurare l'autenticità. Un'analisi forte e diretta che invita a ripensare il valore delle competizioni musicali. Continua a leggere per scoprire cosa ha davvero detto.

Raf boccia la sua esperienza a "Ora o mai più": "Non lo rifarei". L'artista di "Self Control" ripensa a Sanremo e confessa: "Dal Festival di Baglioni in poi, tutti fanno a botte per andarci".

