RadioStop Festival 2025 con Nigiotti Carl Brave Rettore Alexia

Il RadioStop Festival 2025 si prepara a conquistare ancora una volta la Toscana con tre imperdibili appuntamenti gratuiti! Dopo il successo delle scorse edizioni, l’evento torna questa sera a Cecina, portando sul palco artisti di calibro come Nigiotti, Carl Brave, Rettore e Alexia. Un’occasione unica per vivere un’estate all’insegna della musica pop e dei tormentoni più amati, in un’atmosfera di festa e condivisione. Non perdere l’opportunità di essere parte di questa grande celebrazione musicale…

RadioStop Festival torna con l’edizione 2025 e tre appuntamenti gratuiti in Toscana con alcuni dei tormentoni estivi, ecco la line up completa. Torna questa sera, venerdì 11 luglio, a Cecina (Livorno) presso Piazza Guerrazzi RadioStop Festival, con l’ anteprima dell’evento più atteso dell’estate dagli appassionati di musica pop che vede ogni anno la partecipazione di migliaia di persone che accorrono da tutta Italia per divertirsi con la musica live dei loro artisti preferiti. I prossimi appuntamenti sono martedì 15 luglio a Cecina (Livorno) e mercoledì 23 luglio a Porto Azzurro (Isola d’Elba). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - RadioStop Festival 2025 con Nigiotti, Carl Brave, Rettore, Alexia

