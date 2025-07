Racconti attorno al fuoco per aspiranti maghi e streghe

Immagina una notte magica, in cui il bagliore del fuoco svela antiche storie e segreti nascosti tra le onde. Attorno a questo spettacolare scenario, aspiranti maghi e streghe si raccolgono per condividere racconti incantati, alimentando la loro passione e sete di conoscenza. Un’occasione unica di scoperta e magia, tra risate e mistero. Non perdere l’appuntamento: venerdì 11 luglio, sulla spiaggia di Lido Adriano, il potere della narrazione ti aspetta.

In una notte sospesa tra cielo e mare, maghi, streghe e giovani apprendisti si radunano attorno a un fuoco, acceso con erbe e spezie segrete della Scuola per apprendisti maghi e streghe di Kid Lights. L'appuntamento è per venerdì 11 luglio, dalle 20.30 alle 22.30 sulla spiaggia di Lido Adriano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

