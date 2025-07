Questi matrimoni non ce li fanno fare? Allora ce li prendiamo!

rompiamo gli schemi e celebriamo con entusiasmo la nascita della nostra città! Romolo, il capace e visionario fondatore di Roma, sa che i grandi traguardi si raggiungono anche con un tocco di spettacolo e convivialità. Così, tra mura imponenti e offerte sacre, decide di coinvolgere tutti in un evento che resterà nella storia, perché quando si tratta di costruire leggende, meglio farlo con stile e passione.

Così avrebbe esclamato Romolo, ormai re indiscusso della neonata Roma, dopo aver fatto tutto il necessario per sembrare un sovrano rispettabile: mura solide, sacrifici ad Ercole (seguendo rigorosamente il protocollo albano), e una bella festa per il dio Conso — divinità dell’agricoltura e delle scorte alimentari, perché anche il grano vuole la sua parte. Poi, da bravo PR ante litteram, Romolo pensò: “Organizziamo dei giochi, invitiamo i vicini, e chissà che non si portino dietro anche qualche sorella, figlia o nipote da maritare.”. D’altronde, Roma traboccava di uomini: ex fuggitivi, delinquenti pentiti (forse), e giovanotti con la lama facile ma senza alcuna prospettiva matrimoniale. 🔗 Leggi su Lortica.it