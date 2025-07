Quarto Grado le anticipazioni di venerdì 11 luglio

Venerdì 11 luglio alle 21.25 su Retequattro, “Quarto Grado” torna con nuove anticipazioni e ospiti d’eccezione, pronti a svelare i dettagli più inquietanti dei casi irrisolti. Con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, il programma si immerge nelle indagini più avvincenti, come il mistero di Chiara Poggi. Non perdere l’appuntamento: le risposte definitive potrebbero arrivare proprio questa sera.

Quarto Grado, ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni. Venerdì 11 luglio, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Chiara Poggi. Proseguono le indagini degli inquirenti, ancora in cerca di risposte definitive: l’impronta 33 appartiene ad Andrea Sempio? La vittima era sola in casa, il giorno dell’omicidio? Nel corso della puntata, il programma torna anche sulla vicenda di Lily Resinovich. Mentre sono in corso accertamenti sui reperti, la difesa di Sebastiano Visintin, marito della Resinovich, ricorre in Cassazione proclamandone l’innocenza. 🔗 Leggi su 361magazine.com