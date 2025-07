Quarteroni, 'Trump contro la scienza? Sembra una vendetta'.

L'attacco di Trump alla scienza, con tagli alle università e alle istituzioni chiave, rappresenta una vera e propria vendetta contro il progresso e la conoscenza. Questo approccio mette a rischio il nostro futuro, ostacolando la ricerca sui cambiamenti climatici e sulla salute pubblica. Rischiamo di perdere dati essenziali che ci permetterebbero di affrontare le sfide più urgenti del nostro tempo. È il momento di riflettere sulla responsabilità collettiva di difendere la scienza e il progresso.

L'attacco di Trump alla scienza, attraverso i tagli alle università e a istituzioni federali che si occupano di cambiamenti climatici o sanità "ha un effetto su tutti noi, perché nel momento in cui smettiamo di indagare, per esempio, i cambiamenti climatici, per cercare di capire come diminuirli e contenerli, nel momento in cui arriviamo addirittura a non raccogliere più dati, anche per quello che riguarda la salute, stiamo veramente rinunciando al nostro strumento migliore per garantirci un futuro più sano, più equo, tale da garantire alle persone di vivere meglio". Lo dice all'ANSA la biologa a divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, che al Libro Possibile, festival sostenuto da Pirelli in corso a Polignano a Mare, è protagonista con il matematico Alfio Quarteroni di un incontro dedicato all' IA, tema al quale hanno dedicato i loro ultimi libri, 'Il futuro è già qui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net