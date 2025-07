Quarta serata dei Venerdì Piacentini in piazza Duomo una canzone per Aurora

questa quarta serata. In un mix di musica, solidarietà e magia, i Venerdì Piacentini si preparano a regalare un momento indimenticabile dedicato ad Aurora, simbolo di speranza e rinascita. Non perdete questa occasione unica per vivere l’anima vibrante di Piacenza sotto le stelle!

I Venerdì Piacentini, il festival che ogni estate accende le notti emiliane e richiama migliaia di visitatori da tutta Italia, tornano a trasformare il centro storico in un grande abbraccio collettivo. Ma questa sera, due novità annunciate all’ultimo minuto promettono di aggiungere un’emozione in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

