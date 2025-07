Quanto guadagna un influencer oggi ricavi in calo

In un panorama digitale in continua evoluzione, gli influencer italiani affrontano sfide e opportunità. Secondo l'ultima analisi di DeRev, nel 2024 i ricavi sono in calo per molti, ma si prospetta una crescita del 4% nel 2025 grazie a nuove strategie e nicchie emergenti. La concorrenza si intensifica, ma ci sono ancora spazi per innovare e distinguersi. Ecco come i creator possono adattarsi e prosperare in questo scenario dinamico.

La società di strategia, comunicazione e marketing digitale, DeRev ha analizzato i dati dei ricavi degli influencer in Italia nel 2024. Stando a quanto raccolto, risulta che il mercato si sta significativamente espandendo, con una crescita di oltre il 4% del fatturato prevista per il 2025. La concorrenza però è sempre più alta. Questo significa che i ricavi degli influencer, specialmente di quelli più piccoli, sono in calo. Ci sono però differenze molto ampie tra i piccolissimi creatori di contenuti online e le grandi celebrity, ma anche tra le diverse piattaforme su cui i creator operano. Il settore degli influencer in Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto guadagna un influencer oggi, ricavi in calo

