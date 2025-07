Quanto costa un biglietto per la finale degli Us Open 2025

Se sogni di vivere l’emozione della finale degli US Open 2025, ti starai chiedendo: quanto costa un biglietto per questo evento imperdibile? New York si prepara a ospitare il quarto e ultimo Major della stagione, un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera vibrante del tennis internazionale. Ma quanto dovrai investire per assistere a questa grande sfida? Scopriamolo insieme, perché non c’è niente di meglio che vivere il tennis dal vivo.

New York si appresta a ospitare il quarto e ultimo slam della stagione di tennis. Dal 24 agosto al 7 settembre si terrà infatti la 145esima edizione degli Us Open, secondo major sul cemento dopo il torneo in Australia che apre l'anno agonistico. Campioni in carica sono Jannik Sinner, vincitore nel 2024 su Taylor Fritz in tre set, e Aryna Sabalenka, capace di battere all'ultimo atto Jessica Pegula 7-5, 7-5. La finale 2025 del singolare femminile si terrà sabato 6 settembre, un giorno prima di quella del tabellone maschile. Ecco quanto costano i biglietti, già disponibili sul sito ufficiale oltre che sulla piattaforma Ticketmaster: per i posti migliori si possono spendere più di 20 mila dollari.

