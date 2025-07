Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Wimbledon? E se vince il torneo… Montepremi e cifre

Jannik Sinner ha recentemente scritto una pagina memorabile del tennis, sconfiggendo Novak Djokovic e conquistando la finale di Wimbledon 2025. Ma quanto guadagna un atleta di livello come lui in queste tappe decisive? Con il prestigioso titolo, oltre al premio in denaro, Sinner potrebbe aggiudicarsi una fetta significativa del montepremi totale, che per il singolo torneo di Wimbledon supera i 40 milioni di sterline. Scopriamo insieme quanto può portare a casa in caso di vittoria.

Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic con il perentorio punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 e si è qualificato alla finale di Wimbledon 2025, che giocherĂ domenica 13 luglio (ore 17.00 italiane) contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Si preannunciava una battaglia campale tra il numero 1 del mondo e il 24 volte Campione Slam, invece il fuoriclasse altoatesino ha schiacciato senza pietĂ il fenomeno serbo e ha chiuso i conti in meno di due ore di gioco. Il tennista italiano ha giganteggiato in lungo e in largo nei primi due set, non concedendo nulla sui proprio turni di battuta e asfissiando l’avversario con la potenza dei suoi colpi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Wimbledon? E se vince il torneo… Montepremi e cifre

