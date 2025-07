Quanti cani da adottare ci sono in Italia? Non lo sa nemmeno il Ministero della Salute

In Italia, il numero di cani in attesa di adozione nei canili rimane un mistero avvolto nel silenzio ufficiale. La sezione "animali d'affezione" del Ministero della Salute, infatti, è stata abbandonata da settembre 2024, lasciando i cittadini senza dati e aggiornamenti. Questa mancanza di trasparenza ostacola gli sforzi di sensibilizzazione e di aiuto. È fondamentale riscoprire il valore di ogni vita pelosa e impegnarci a colmare questa lacuna, perché ogni cane merita una seconda possibilità.

La sezione "animali d'affezione" del sito istituzionale del Ministero della Salute dedicata a cani e gatti è abbandonata dal settembre del 2024 nella sezione "notizie" e presenta ancora la campagna di sensibilizzazione sul viaggiare insieme al proprio animale domestico dell'anno scorso. Capire poi quanti cani in questo momento in Italia aspettano qualcuno che li adotti da canile è praticamente impossibile: i dati sono aggiornati raramente e non c'è uno storico per capire l'andamento in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cani - quanti - sono - italia

Cosa c'è di piu godurioso di trovare in area cani una palla sotterrata da chi sa quanti secoli? Scavare, tirarla fuori, mostrarla a Papa e poi ... sfidarlo a prenderla rincorrendomi per tutto il prato? Direi proprio nulla, o quasi ... Una ciottola piena potrebbe supe Vai su Facebook

Quanti cani da adottare ci sono in Italia? Non lo sa nemmeno il Ministero della Salute; Benessere animale. Oltre 100.000 cani nei canili italiani, più dell’80% in 5 Regioni del Sud. Gemmato: “Un miliardo di spesa e rischio zoomafia”; Quali sono i nomi di cani più scelti in Italia nel 2024?.

Quanti cani da adottare ci sono in Italia? Non lo sa nemmeno il Ministero della Salute - La sezione "animali d'affezione" del sito istituzionale del Ministero della Salute dedicata a cani e gatti è abbandonata dal settembre del 2024 ... Riporta fanpage.it

Taxi e cani guida per ciechi: cosa dice la legge? - Taxi e cani guida per ciechi: leggi, regole e diritti da conoscere qualora il tassista rifiuti il trasporto a bordo dell'animale. Come scrive sicurauto.it