Quando si gioca la finale di Wimbledon 2025 data e orario dell'incontro di tennis

Preparatevi a vivere un’emozione indimenticabile: la finale di Wimbledon 2025 si gioca domenica 13 luglio alle ore 15. La sfida promette spettacolo tra i grandi nomi del tennis, con un’attenzione speciale sul vincitore tra Sinner-Djokovic e Alcaraz. Non perdete questa occasione unica di assistere alla gloria sul campo centrale, anche in diretta in chiaro. Continua a leggere per scoprire tutte le novità e i dettagli dell’evento più atteso dell’anno.

La finale maschile di Wimbledon si terrà domenica 13 luglio, alle ore 15. La disputeranno il vincente della semifinale Sinner-Djokovic e Alcaraz, che ha vinto con Fritz. La finale si potrà seguire anche in diretta in chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

