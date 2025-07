Quando la mente dimentica la mia anima continua a scrivere

Quando la mente si perde nel silenzio, la mia anima continua a scrivere, dando voce a pensieri invisibili e sentimenti profondi. Scrivere diventa un atto di libertà, un modo per sentire e lasciar fluire le emozioni senza filtri. È un percorso che trasforma il passato in inchiostro e la penna in un’estensione del cuore. Perché, alla fine, scrivere non è solo un gesto, ma un modo di vivere e di essere.

. di Krishan Chand Sethi Ci sono scrittori che scrivono per ricordare, e ce ne sono altri che scrivono per elaborare. Io scrivo per sentire. Non sempre ricordo ciò che ho scritto in passato. Continuo semplicemente a scrivere. Proprio come respirare o sognare, non è qualcosa che faccio volontariamente per ricordare, ma qualcosa che faccio per lasciar andare. Scrivere diventa vivere. Il passato si trasforma in inchiostro, e la penna è l’anima. E anche quando perdo le mie stesse parole, sono le mie parole a ricordarsi di me. In un’epoca così ossessionata dal conservare fotografie archiviate nel cloud, ricordi trasformati in megabyte, traguardi esibiti per ottenere “mi piace”, c’è qualcosa di profondamente liberatorio nel disancorarsi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Quando la mente dimentica, la mia anima continua a scrivere

In questa notizia si parla di: scrivere - mente - dimentica - anima

Se la mente dimentica, l’anima scrive https://progetto-radici.it/2025/07/11/se-la-mente-dimentica-lanima-scrive/… Quando la mente dimentica, la mia anima continua a scrivere… di Krishan Chand Sethi Ci sono scrittori che scrivono per ricordare, e ce ne sono Vai su X

QUEGLI AMANTI E IL PRIDE DI CINQUECENTO ANNI FA Non è soltanto pietra. Ogni costruzione ha un'anima. Guardo le immagini del Pride. Donne e uomini che cantano, ballano, soprattutto esprimono vita. Le osservo e chissà perché la mente mi conduce a Vai su Facebook

Quando la mente dimentica, la mia anima continua a scrivere… - Ci sono scrittori che scrivono per ricordare, e ce ne sono altri che scrivono per elaborare. Da politicamentecorretto.com

La mente dimentica il corpo no - il manifesto - La mente dimentica il corpo no Aleksandr Lurija L’impresa titanica che Aleksandr Lurija tentò per rimettere insieme i frammenti della coscienza di Lev A. Lo riporta ilmanifesto.it