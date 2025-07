Quando la finale di Wimbledon 2025? Orario esatto tv dove vederla in chiaro

Preparatevi ad assistere a un’autentica battaglia tennistica: la finale di Wimbledon 2025, in programma domenica 13 luglio alle 17.00, promette emozioni indimenticabili sui sacri prati londinesi. Dove e come seguirla in chiaro? Scopri tutti i dettagli per non perdere nemmeno un punto di questa imperdibile sfida tra i migliori del mondo. La corsa al titolo è ormai alle battute finali!

La finale del singolare maschile di Wimbledon 2025 si giocherà domenica 13 luglio alle ore 17.00 italiane. Si preannuncia grande spettacolo sui sacri prati, dove si assegnerà il terzo Slam della stagione: dopo il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open e dopo l’affermazione dello spagnolo Carlos Alcaraz al Roland Garros, scopriremo chi potrà fregiarsi del titolo di Campione dei Championships e fronteggiare sull’iconica erba londinese. L’evento sarà trasmesso gratis e in chiaro su TV8: Sky ha infatti deciso di rendere fruibile l’evento al grande pubblico generalista e non soltanto ai propri abbonati, come era già successo nel 2021 quando Matteo Berrettini si inchinò a Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la finale di Wimbledon 2025? Orario esatto, tv, dove vederla in chiaro

In questa notizia si parla di: finale - wimbledon - chiaro - orario

Quando inizia Wimbledon 2025? Le date e gli orari dal 1° turno alla finale - Quando inizia Wimbledon 2025? La storica tradizione inglese ci svela che il torneo si svolgerà dal 1° luglio, con le prime partite che promettono emozioni fin dai turni iniziali.

Wimbledon, finale in diretta tv in chiaro. Orario e dove vederla Vai su X

Jannik Sinner sfida oggi l’americano Ben Shelton nei quarti di finale di Wimbledon Vai su Facebook

Wimbledon, la finale sarà trasmessa in chiaro: orario e dove vederla; Wimbledon, la finale sarà trasmessa in chiaro: data, orario e dove vederla in tv; Sinner-Djokovic si vedrà in tv in chiaro? L’orario e la guida della semifinale a Wimbledon.

Quando si gioca la finale di Wimbledon 2025, data e orario dell’incontro di tennis - Questa volta in finale potrebbe esserci un tennista italiano, cosa accaduta solo nel 2021 quando giocò Berrettini. Segnala fanpage.it

Wimbledon, finale anche in chiaro: orario e dove vederla in tv e streaming - Sky rende così disponibile a tutti gli appassionati la sfida decisiva per assegnare il titolo. Secondo msn.com