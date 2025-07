Quando arriva l' assegno unico e quanto vale | le date da segnare

Sei curioso di sapere quando riceverai l’assegno unico e quanto ti spetterà? La buona notizia è che, per la maggior parte delle famiglie, il sostegno arriverà tra il 15 e il 18 luglio. Tuttavia, alcuni potrebbero dover attendere qualche settimana in più. Le date da segnare sono fondamentali per pianificare al meglio le tue finanze: ecco tutto quello che devi sapere.

Per l'assegno unico bisognerà attendere fino a metà luglio o poco oltre. Infatti, il sostegno economico per le famiglie con figli a carico arriverà tra il 15 e il 18 luglio. Ma attenzione, non per tutti sarà così. Alcuni dovranno aspettare qualche altra settimana. Le date da segnare Solo. 🔗 Leggi su Today.it

