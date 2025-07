Quando arriva l' assegno unico a luglio e quanto vale | le date da segnare

Quando arriverà l’assegno unico a luglio e quanto sarà il suo valore? Ecco le date da segnare in agenda: tra il 15 e il 18 luglio, la maggior parte delle famiglie riceverà il sostegno economico, ma alcuni dovranno attendere qualche settimana in più. Scopriamo insieme le tempistiche e le novità di questa misura fondamentale per i nuclei familiari con figli a carico. Solo così potrai pianificare al meglio il tuo budget familiare.

Per l'assegno unico bisognerà attendere fino a metà luglio o poco oltre. Infatti, il sostegno economico per le famiglie con figli a carico arriverà tra il 15 e il 18 luglio. Ma attenzione, non per tutti sarà così. Alcuni dovranno aspettare qualche altra settimana. Le date da segnare Solo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Assegno per il Nucleo Familiare, dal 1° luglio nuovi importi. Circolare e TABELLE INPS - L'INPS ha comunicato, con la circolare n. 92 del 19 maggio 2025, gli aggiornamenti degli importi dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) a partire dal 1° luglio 2025.

Nei prossimi giorni uscirà il calendario ufficiale con le date dei pagamenti dell’Assegno Unico Universale per i mesi luglio – dicembre 2025. Sarà nostra premura informare, tramite tutti i canali ufficiali INPS, appena sarà online la comunicazione Inps Comunica Vai su X

